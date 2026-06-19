Perciun: Scandalul cu Certiport va genera schimbări în examenele din întreaga lume.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că schema de corupție legată de certificatele internaționale Certiport va genera schimbări nu doar în Moldova, ci și la nivel internațional.

Potrivit ministrului, schema prin care elevii și studenții puteau obține ilegal certificate Certiport pentru a primi automat nota „10” la examenul de bacalaureat la informatică a surprins chiar și reprezentanții companiei internaționale, transmite diez.md.

„Inventivitatea celor implicați în vânzarea testelor a uimit chiar și reprezentanții Certiport din New York”, a menționat Perciun, adăugând că compania activează în aproximativ 50 de țări, dar nu s-a confruntat anterior cu astfel de cazuri de încercări de falsificare a examenelor.

După descoperirea încălcărilor, Certiport a redus numărul centrelor acreditate în Moldova de la 18 la 5. Vor rămâne doar instituțiile în care compania are încredere deplină.

Decizia a fost luată după un audit și vizita reprezentanților Certiport în țară.

De asemenea, se planifică întărirea măsurilor de securitate: baza de întrebări pentru examen va fi extinsă de la 1.000 la 3.000 de sarcini, pentru a reduce riscul scurgerilor de informații.

În plus, formatul examenului va fi modificat — pe lângă testele cu variante de răspuns, va apărea o parte practică cu scrierea codului.

„Ceea ce s-a întâmplat în Moldova va schimba examenul Certiport la nivel global”, a declarat ministrul.

Ministerul Educației analizează, de asemenea, creșterea pragului minim pentru obținerea automată a notei „10” la bacalaureatul la informatică pe baza certificatului Certiport. În prezent este necesar un scor de 700 din 1.000, dar se intenționează majorarea pragului la 800–900 de puncte.

Potrivit ministrului, scopul modificărilor este de a păstra sistemul, dar de a elimina abuzurile.

În prezent, ministerul a anulat 15 certificate obținute ilegal. Liste suplimentare sunt așteptate de la Centrul Național Anticorupție, după care numărul documentelor anulate ar putea crește.

Conform anchetei, în schemă ar fi fost implicați un profesor și alte persoane care primeau între 3.500 și 12.000 de lei pentru asigurarea promovării testelor și eliberarea certificatelor.

Ancheta a identificat aproximativ 15 elevi și studenți care ar fi putut beneficia de această schemă.