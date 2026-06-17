Perciun, despre scandalul de corupție la examene: Notele de „10” obținute prin mită vor fi anulate.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că instituția susține pe deplin perchezițiile Centrului Național Anticorupție în cazul diplomelor false și adoptă o poziție de toleranță zero față de corupție.

„Cu siguranță vom lua o decizie privind echivalarea și anularea certificatelor în care au fost descoperite nereguli. Scopul nostru este să asigurăm transparență maximă și să nu permitem subminarea încrederii în procesul de examinare, motiv pentru care fiecare persoană implicată în astfel de scheme trebuie să răspundă”, a subliniat ministrul Educației, citat de rupor.md.

Cu o zi înainte, angajații Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor, au efectuat percheziții într-un dosar de fraudă la susținerea examenelor internaționale Certiport. Potrivit serviciului de presă al centrului, un profesor de la unul dintre centrele autorizate de examinare, împreună cu complicii săi, vindea elevilor certificate autentice, ocolind testarea. Pentru serviciile lor, suspecții cereau prin intermediari între 3.500 și 12.000 de lei, garantând un rezultat de succes.

Asemenea certificate sunt necesare absolvenților pentru a obține oficial scutirea de la susținerea BAC-ului la informatică și automat nota „10”. În prezent, anchetatorii au identificat 15 elevi și studenți care au cumpărat aceste documente și le-au transmis autorităților competente pentru a obține nota maximă.

În prezent, oamenii legii califică acțiunile persoanelor implicate în dosar drept luare și dare de mită în sumă ce depășește 100 de unități convenționale. Ancheta continuă pentru colectarea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Instituția reamintește că orice cetățean este considerat nevinovat până când vina sa este dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.