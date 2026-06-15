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15 Iunie 2026, 19:00
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Perciun, despre examenul la matematică: Datele arată că v-ați descurcat bine

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a reacționat la petiția absolvenților care și-au exprimat nemulțumirea față de dificultatea crescută a testului de matematică la examenul de licență, susținut pe 12 iunie.

Perciun despre examenul la matematică: Datele arată că ați reușit bine.
Perciun despre examenul la matematică: Datele arată că ați reușit bine.

Funcționarul a declarat că, în ultimele două zile, autoritățile au analizat peste 1.000 de lucrări, ceea ce reprezintă 15% din totalul testelor, pentru a verifica nivelul de dificultate al sarcinilor care au stârnit nemulțumiri în rândul elevilor, părinților și profesorilor, scrie logos-pres.md.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele arată că gradul de rezolvare a acestor sarcini este comparabil sau chiar superior indicatorilor sesiunilor din anii 2022–2025.

Ministerul a subliniat că baremul de notare este conceput special pentru a avantaja elevii: punctele se acordă nu doar pentru răspunsul final, ci și pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, argumentarea matematică și utilizarea metodelor corecte.

„Este firesc ca după examen să rămână impresia că nu v-ați descurcat atât de bine pe cât ați sperat. Totuși, datele demonstrează contrariul. V-ați descurcat bine, inclusiv cu aceste sarcini. Este important să înțelegeți că dificultatea unei sarcini nu este determinată doar de formularea ei, ci și de criteriile de evaluare. În ultimii ani, criteriile sunt stabilite astfel încât să ajute elevul. Acordăm puncte nu doar pentru răspunsul corect, ci pentru întregul parcurs pentru a-l obține. Prin urmare, majoritatea dintre voi vor primi puncte pentru aceste sarcini, chiar dacă nu au ajuns la răspunsul corect”, a asigurat ministrul.

Anterior, sute de elevi, părinți și profesori au semnat o petiție online în care și-au exprimat nemulțumirea față de gradul ridicat de dificultate al testului, susținând că exercițiile corespundeau nivelului universitar.

„Așteptați rezultatele finale și sunt sigur că veți constata că nota obținută va reflecta eforturile depuse în ultimii ani pentru pregătirea acestui examen”, a concluzionat Perciun.

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