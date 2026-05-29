moldova1.md
29 Mai 2026, 09:13
7 590
Perciun, despre controlul la examenele din gimnazii: Va fi mai greu de copiat

Examenele de absolvire în gimnaziu vor avea loc anul acesta sub un control mai strict, iar copiatul va fi și mai dificil decât anul trecut. Despre aceasta a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Funcționarul a subliniat, de asemenea, că ministerul intenționează să mențină rezultatele cel puțin la nivelul sesiunii anterioare de examene, chiar și în condițiile unui control mai strict în toate raioanele țării, scrie moldova1.md.

După cum a menționat ministrul, anul 2026 a fost al doilea consecutiv în care examenele pentru clasa a IX-a s-au desfășurat cu verificarea centralizată a lucrărilor, prezența observatorilor independenți și control extins la nivel național.

Paralel, ministerul a continuat implementarea programelor de suport suplimentar pentru elevii care întâmpină dificultăți în procesul de învățare. Aproximativ șase mii de copii au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătire la matematică. Alte aproximativ 2.000 de persoane au participat la cursuri suplimentare de limba română.

„Sperăm că rezultatele din acest an nu vor fi mai slabe decât cele din anul trecut, mai ales în condițiile unui control mai strict. Și mă aștept ca în 2026 să fie mai greu să se copieze decât în 2025”, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni la postul Moldova 1.

Introducerea unui control strict asupra desfășurării examenelor a scos la iveală discrepanțe serioase între nivelul real de cunoștințe al elevilor și acele rezultate înalte oficial raportate anterior în unele raioane ale țării. După cum a remarcat ministrul, anul trecut promovabilitatea în anumite localități a scăzut de la aproape 100% la aproximativ 65–70% după ce posibilitățile de copiat au fost restricționate semnificativ.

„Până când ministerul nu a intervenit în proces la nivel central și nu a asigurat o desfășurare mai calitativă a examenelor pentru clasa a IX-a, care în toți anii precedenți erau organizate de direcțiile raionale de educație, noi de fapt nu cunoșteam situația reală de la fața locului. Desigur, aveam unele suspiciuni, dar cifrele oficiale arătau o cu totul altă imagine. Observam o promovabilitate stabilă la nivel de aproape 100%, în timp ce copiatul se făcea pe scară largă, iar procesul era gestionat de direcțiile raionale de educație”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește examenele de bacalaureat, ministrul prevede că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți. De asemenea, a subliniat că s-a conturat deja o tendință stabilă de îmbunătățire a rezultatelor BAC-ului.

