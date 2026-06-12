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agora.md logoagora
12 Iunie 2026, 09:51
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Perciun avertizează consiliile raionale care întârzie reorganizarea școlilor: Riscă suspendarea din funcție

Consiliile raionale care refuză să aplice prevederile legale privind reorganizarea unor instituții de învățământ riscă sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și suspendarea din funcție a consilierilor raionali.

Perciun avertizează consiliile raionale care întârzie reorganizarea școlilor: Riscă suspendarea din funcție.
Perciun avertizează consiliile raionale care întârzie reorganizarea școlilor: Riscă suspendarea din funcție.

Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că, în virtutea legii, 73 de instituții de învățământ urmau să fie reorganizate până la sfârșitul lunii mai, însă procesul nu a fost finalizat în toate raioanele, scrie agora.md.

„Nu suntem încă la 73. Cred că în jur de 40 de instituții au deja decizii aprobate de către consiliile raionale, dar mai sunt unele consilii care ezită să aplice legea corespunzător”, a spus ministrul.

Potrivit lui Perciun, unele consilii raionale au fost avertizate oficial, prin scrisori transmise în urmă cu aproximativ două săptămâni, că instituțiile nereorganizate conform prevederilor legale nu vor fi finanțate începând cu noul an școlar.

„I-am informat că legea spune că, dacă nu aplică prevederile legale, instituțiile respective nu vor fi finanțate începând cu noul an școlar”, a declarat ministrul Educației.

Dan Perciun a mai spus că aleșii locali care refuză să voteze reorganizarea instituțiilor vizate pot fi trași la răspundere contravențională.

„Consilierii raionali care refuză să voteze pentru reorganizarea acelor instituții sunt pasibili de răspundere contravențională pentru abuz în serviciu sau neglijență în serviciu, riscând amendă și inclusiv suspendarea din funcția de consilier raional”, a declarat Dan Perciun.

Întrebat cum sunt alese școlile spre care urmează să fie direcționați copiii, ministrul a spus că deciziile sunt luate la nivelul consiliilor raionale, iar Ministerul Educației nu impune direcționarea elevilor către o anumită instituție.

„Noi nu îi obligăm și nu îi constrângem să direcționeze copiii într-o parte sau alta. Sunt decizii ale consiliilor raionale care se iau și, mai mult ca atât, frecvent părinții aleg”, a explicat Perciun.

Ministrul a adăugat că, în unele cazuri, părinții pot alege între mai multe instituții, iar consiliul raional trebuie să pună la dispoziție transport pentru elevi.

„Nu există o regulă fixă, pentru că toate aceste lucruri sunt specifice unei anumite regiuni și atunci cel mai bine autoritățile de pe loc cunosc cum se gestionează această situație”, a mai spus Dan Perciun.

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