theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 11:26
5 673
Copiază linkul
Link copiat

Percheziții CNA într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 milioane de lei

Oamenii legii au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de abuz de serviciu la implementarea unui proiect major de infrastructură în raionul Ialoveni.

Percheziții CNA într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 milioane de lei.
Percheziții CNA într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 milioane de lei.

Este vorba despre un contract pentru construirea unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care, conform materialelor dosarului, nu a fost finalizat, deși a fost implementat pe parcursul mai multor ani, informează rupor.md.

Potrivit anchetei, în perioada 2013–2024, antreprenorul și mai mulți funcționari ar fi putut comite încălcări grave ale normelor de construcție și abateri de la proiect. Expertiza realizată de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor a constatat neconformități semnificative între lucrările efectuate și documentația de proiect.

Conform materialelor anchetei, pentru finalizarea obiectivului va fi necesară demontarea unor structuri și lucrări noi în valoare de peste 2 milioane de lei.

În cadrul dosarului se desfășoară percheziții în raioanele Ialoveni și Telenești.

„Lucrările au fost efectuate cu numeroase încălcări, iar obiectivul nu corespunde proiectului aprobat”, se arată în concluziile experților.

„Ancheta urmează să stabilească circumstanțele cazului și toți participanții la schemă”, menționează organele de drept, subliniind că toate persoanele sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici