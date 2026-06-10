Percheziții CNA într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 milioane de lei.

Este vorba despre un contract pentru construirea unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care, conform materialelor dosarului, nu a fost finalizat, deși a fost implementat pe parcursul mai multor ani, informează rupor.md.

Potrivit anchetei, în perioada 2013–2024, antreprenorul și mai mulți funcționari ar fi putut comite încălcări grave ale normelor de construcție și abateri de la proiect. Expertiza realizată de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor a constatat neconformități semnificative între lucrările efectuate și documentația de proiect.

Conform materialelor anchetei, pentru finalizarea obiectivului va fi necesară demontarea unor structuri și lucrări noi în valoare de peste 2 milioane de lei.

În cadrul dosarului se desfășoară percheziții în raioanele Ialoveni și Telenești.

„Lucrările au fost efectuate cu numeroase încălcări, iar obiectivul nu corespunde proiectului aprobat”, se arată în concluziile experților.

„Ancheta urmează să stabilească circumstanțele cazului și toți participanții la schemă”, menționează organele de drept, subliniind că toate persoanele sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.