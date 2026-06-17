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17 Iunie 2026, 11:31
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Percheziții CNA într-un dosar de fraudare a certificatelor pentru scutirea de BAC

Ofițerii CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză penală în care sunt investigate presupuse acțiuni ilegale ale unor persoane implicate în procesul de organizare și desfășurare a examenelor internaționale Certiport.

Percheziții CNA într-un dosar de fraudare a certificatelor pentru scutirea de BAC.
Percheziții CNA într-un dosar de fraudare a certificatelor pentru scutirea de BAC.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul procesului penal, există o bănuială rezonabilă că, în perioada martie–aprilie 2026, un profesor din cadrul unei entități autorizate pentru organizarea examenelor internaționale Certiport, având atribuții în procesul de examinare și supraveghere, împreună cu alte persoane, ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediari, mijloace bănești de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale necesare pentru scutirea de la susținerea examenului de bacalaureat la disciplina informatică. 

Conform datelor anchetei, sumele remise pentru facilitarea obținerii certificatelor ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală efectuate, au fost identificați 15 elevi și studenți care ar fi beneficiat de schema infracțională investigată. Potrivit probelor administrate, aceștia ar fi obținut certificatele internaționale prin eludarea procedurilor legale de certificare, iar ulterior le-ar fi prezentat autorităților competente pentru a beneficia de acordarea notei „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la disciplina informatică.

În baza probelor acumulate, organul de urmărire penală examinează acțiunile persoanelor vizate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și dare de mită în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale. La această etapă, sunt desfășurate percheziții și alte acțiuni procesual-penale în vederea administrării probatoriului, stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere conform legii.

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