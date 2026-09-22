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logos-press.md logologos-press
22 Septembrie 2026, 21:18
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Pentru Rezervația „Orheiul Vechi” a fost elaborat un ghid arhitectural

Turiștii și iubitorii de cultură pot descoperi particularitățile arhitecturale ale Rezervației „Orheiul Vechi” și ale bazinului inferior al râului Răut datorită unui nou ghid.

Pentru Rezervația „Orheiul Vechi” a fost elaborat un ghid arhitectural.
Pentru Rezervația „Orheiul Vechi” a fost elaborat un ghid arhitectural.

Ghidul conține informații despre construcțiile tradiționale, materialele autentice și soluțiile de reconstrucție, precum și exemple ilustrative din localități. „Ghidul de proiectare arhitecturală cu luarea în considerare a specificului local al zonelor rurale” a fost elaborat de Institutul Patrimoniului Cultural, cu sprijinul Ministerului Culturii și finanțarea Fondului de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Sociale ALT, transmite logos-pres.md.

În ghid au fost incluse localitățile Trebujeni, Butuceni și Morovaia, situate pe teritoriul rezervației, precum și Brănești, Furceni și Micleușeni, aflate în zona de protecție. În analiză au fost incluse și localitățile învecinate cu trăsături istorico-culturale similare: Pohorniceni, Piatra, Jeloboc, Ivancea, Bălănești, Răculești, Jevreni și Ustia.

Ghidul conține fotografii comparative, scheme și exemple care permit identificarea elementelor arhitecturale caracteristice regiunii. Documentul prezintă recomandări privind lucrul cu materialele tradiționale — piatra, lemnul și lutul — precum și soluții pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor fără a afecta aspectul lor istoric.

Unul dintre obiectivele publicației este prevenirea modificării arhitecturii tradiționale prin construcții sau intervenții care imită în mod incorect stilul tradițional. Ghidul se adresează unui cerc larg de cititori: locuitori locali, antreprenori, reprezentanți ai autorităților, precum și arhitecți, proiectanți, constructori și meșteșugari.

O atenție aparte este acordată în ghid aspectelor juridice. Autorii reamintesc că respectarea legislației privind protejarea monumentelor și a patrimoniului arheologic este obligatorie, iar lucrările neautorizate care duc la degradarea sau distrugerea obiectivelor atrag răspunderea administrativă sau penală.

Ghidul a fost elaborat sub conducerea doctorului Ion Ursu, cu participarea consultantului științific Sergius Ciocanu și a echipei de experți — doctorul Vitalie Malcoț și arhitectul Constantin Andrușceac.

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