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rupor.md logorupor
25 Iunie 2026, 11:53
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Pensiile în Moldova pot fi solicitate online: Precizările CNAS

Cetățenii moldoveni care au atins vârsta de pensionare trebuie să depună o cerere și un pachet de documente pentru stabilirea pensiei. CNAS a explicat ce documente sunt necesare și unde trebuie să se adreseze.

Pensiile în Moldova pot fi solicitate online: Precizările CNAS.
Pensiile în Moldova pot fi solicitate online: Precizările CNAS.

Conform informațiilor instituției, cererea poate fi depusă de solicitant însuși, tutorele său sau reprezentantul prin procură, ori prin semnătură electronică, scrie rupor.md.

Pentru stabilirea pensiei este necesar să se prezinte actul de identitate (original și copie), carnetul de muncă (dacă datele nu sunt digitalizate), precum și documentele care atestă stagiul de cotizare. În cazuri speciale pot fi necesare diplomele de studii (până în 1999), carnetul militar sau documente privind serviciul militar.

De asemenea, pot fi solicitate confirmări ale perioadelor de îngrijire a persoanelor cu dizabilități severe sau a persoanelor în vârstă (peste 75 de ani) pentru perioadele anterioare anului 1999, precum și alte documente, în funcție de situație.

Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că, în cazul deținerii semnăturii electronice sau mobile, cererea poate fi depusă online prin serviciul e-Cerere Stabilire pensie de pe site-ul oficial al instituției. În acest caz, datele sunt preluate din contul individual al persoanei asigurate.

Sursă
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