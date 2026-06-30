Pediatru: Părinții folosesc tot mai des ChatGPT pentru a trata copiii. Este periculos.

Tot mai mulți oameni obișnuiesc să adreseze inteligenței artificiale (AI), inclusiv ChatGPT-ului, întrebări legate de starea de sănătate.

Medicii atenționează, însă, că aceste instrumente oferă doar informații generale, iar diagnosticul și tratamentul, mai ales în cazul copiilor, trebuie luate întotdeauna de medic, transmite Moldova 1.

Cel mai mare risc este ca pacienții să amâne vizita la medic, deși se confruntă cu o urgență, a subliniat Veronica Ardelean.

„În ultimii ani, părinții accesează tot mai mult ChatGPT sau inteligența artificială. Totuși, ele nu sunt un substitut al consultației medicale. Deseori, pacienții pot interpreta greșit informațiile și pot amâna vizita la medic, deși este o urgență. (...) În cazul unor boli grave, întârzierea poate fi foarte periculoasă. De aceea, este crucial să tratăm aceste instrumente ca pe un ajutor, nu ca pe un înlocuitor al medicului”, a spus Veronica Ardelean.

Potrivit pediatrei, AI și ChatGPT nu pot examina un copil, de aceea este necesară adresarea cât mai rapidă la medicul specialist.

„Chiar recent am avut un caz: un copil de patru - cinci luni care acuza o subfebrilitate. Mămica a venit cu o listă de pe Chat GPT și spunea că trebuie să facă următoarele investigații. În cadrul examenului fizic, am depistat că micuțul avea o erupție dentară”, a spus medicul pediatru.

Utilizarea inteligenței artificiale este doar un punct de plecare util atunci când există întrebări legate de starea de sănătate, dar deciziile importante, tratamentul le decide medicul.

„Chiar și analizele generale de sânge, ecografiile sau alte tipuri de investigații trebuie interpretate în contextul clinic, fizic. ChatGPT nu poate percepe semne subtile. De aceea, vizita la medic este esențială”, a reiterat Veronica Ardelean.

Medicul pediatru a explicat că poate fi folosită AI în situațiile în care medicul specialist a stabilit deja un diagnostic, de exemplu anemia, iar după ce pacientului i-au fost indicate medicamentele, el se informează cu ajutorul ChatGPT despre alimentația necesară.