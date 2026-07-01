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ipn
1 Iulie 2026, 08:34
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Pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău ar putea fi amenajată o grădină de ploaie

O grădină de ploaie, care va permite scurgerea mai ușoară a apei pluviale în sol, ar putea fi amenajată pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău.

Pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău ar putea fi amenajată o grădină de ploaie.
Pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău ar putea fi amenajată o grădină de ploaie.

Studiul de fezabilitate al proiectului-pilot a fost prezentat astăzi în cadrul unui eveniment dedicat rezultatelor proiectului european SpongeCity. Potrivit Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, inițiativa urmărește promovarea soluțiilor verzi pentru reducerea riscului de inundații și adaptarea orașului la schimbările climatice, transmite ipn.md.

Autoritățile municipale precizează că, pe lângă amenajarea unor grădini de ploaie, studiul recomandă instalarea unor pavaje permeabile, șanțuri verzi de drenaj și extinderea spațiilor verzi.

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare (DGAURF) menționează că aceste măsuri vor contribui la diminuarea efectelor ploilor torențiale, reducerea supraîncărcării rețelei pluviale, îmbunătățirea calității apei și adaptarea municipiului la schimbările climatice.

Sursă
ipn
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