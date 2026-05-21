ipn
21 Mai 2026, 21:49
1 774
Patru monumente istorice vor fi restaurate cu sprijin financiar din partea UE

Patru obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Proiectul are o valoare totală de 288 de mii de euro și vizează conservarea și consolidarea monumentelor istorice și culturale, transmite ipn.md.

Printre edificiile incluse în proiect se numără Mănăstirea Țâpova din raionul Rezina, unde vor fi restaurate fațadele și conservată structura complexului monahal rupestru. Totodată, vor fi efectuate lucrări la Turnul Clopotniței din Vadul lui Rașcov, raionul Șoldănești, monument istoric care va fi consolidat.

Potrivit executivului, proiectul mai prevede restaurarea Marii Sinagogi din Rașcov, unde vor fi recuperate detaliile originale de cult și elementele arhitecturale istorice ale edificiului. De asemenea, va fi restaurată fațada fostului edificiu al Băncii de Economii din Tighina, construit în perioada interbelică.

