29 Mai 2026, 16:00
Patru cetățeni nepalezi au fost expulzați din Moldova
Patru cetățeni ai Nepalului, cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani, au fost reținuți pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.
În privința lor au fost emise decizii de returnare sub escortă, cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 1 an.
Inspectoratul General pentru Migrație subliniază din nou că respectarea legislației privind regimul de ședere a străinilor în Republica Moldova este obligatorie, iar încălcarea normelor legale atrage aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.