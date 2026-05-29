Patru bărbați care vindeau droguri prin Telegram în Capitală, condamnați la închisoare.

Cazul a fost investigat de Procuratura PCCOCS și a fost trimis în judecată în 2023, transmite deschide.md.

Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, cei patru condamnați, cu vârste cuprinse între 28 și 35 de ani, comercializau droguri prin intermediul aplicației Telegram. Aceștia plasau substanțele narcotice în ascunzișuri amenajate în diferite zone ale sectoarelor Botanica, Buiucani și Centru ale capitalei, inclusiv în apropierea Universității Pedagogice „Ion Creangă”.

Conform materialelor dosarului, drogurile erau ascunse la baza copacilor, sub frunze, lângă borduri sau în tufișuri. În cadrul investigației au fost documentate inclusiv schimburi de mesaje și fotografii prin care erau indicate locurile unde erau lăsate pliculețele cu droguri.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 160 de grame de substanțe narcotice, majoritatea cocaină, dar și cantități mai mici de hașiș și marijuana.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, instanța a aplicat pedepse cu închisoarea de 12, 11, 10 și 9 ani. Totodată, judecătorul a dispus nimicirea drogurilor prin ardere și confiscarea unui automobil de model Mercedes ML 350 CDI, utilizat la transportarea substanțelor narcotice.

Procurorii au contestat însă sentința la Curtea de Apel, solicitând și confiscarea unui alt automobil, un Mercedes S350, despre care susțin că a fost folosit în activitatea infracțională.

PCCOCS precizează că sentința nu este definitivă și poate fi contestată. Procuratura amintește că, potrivit raportului instituției pentru anul 2025, 90 de persoane au fost condamnate în dosare de trafic de droguri instrumentate de procurorii specializați, iar alte peste 90 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni similare.