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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 17:07
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Parlamentul intensifică pregătirea angajaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal

La Chișinău a fost organizată o sesiune de instruire pentru angajații Secretariatului Parlamentului, dedicată noilor cerințe legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

Parlamentul intensifică pregătirea angajaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Parlamentul intensifică pregătirea angajaților în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Scopul evenimentului este consolidarea cunoștințelor și pregătirea pentru aplicarea noilor norme legale, care vizează alinierea legislației naționale la standardele europene, transmite rupor.md.

În cadrul instruirii au fost analizate obligațiile autorităților publice în procesarea datelor cu caracter personal, principiile protecției acestora, drepturile subiecților datelor, temeiurile legale ale prelucrării, precum și măsurile tehnice și organizatorice de securitate.

O atenție deosebită a fost acordată cazurilor practice și recomandărilor pentru asigurarea conformității cu noile cerințe. Seminarul a fost organizat cu sprijinul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și este inclus în planul de dezvoltare profesională a angajaților Parlamentului pentru anul 2024.

Sursă
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