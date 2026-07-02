Parlamentul a votat în prima lectură noua lege privind arbitrajul.

Republica Moldova este mai aproape de un sistem modern de soluționare a litigiilor și de standardele europene, după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură noua lege privind arbitrajul.

Documentul urmărește să transforme arbitrajul într-un mecanism mai rapid, mai eficient și mai previzibil pentru mediul de afaceri, consolidând totodată atractivitatea țării pentru investiții, transmite moldpres.md.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției cu sprijinul unui grup de lucru format din arbitri, avocați și reprezentanți ai mediului de afaceri, modernizează cadrul normativ național și îl aliniază la standardele internaționale prevăzute de Legea-model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internațional.

Noua lege va reuni, pentru prima dată, într-un singur act normativ regulile privind arbitrajul intern și arbitrajul comercial internațional, înlocuind legislația actuală. Reforma are ca obiectiv uniformizarea cadrului legal, simplificarea procedurilor și consolidarea arbitrajului ca alternativă la soluționarea litigiilor în instanțele de judecată.

Printre cele mai importante modificări se numără transpunerea integrală a prevederilor Legii-model UNCITRAL, consolidarea autonomiei procedurilor arbitrale, instituirea unui cadru modern pentru aplicarea măsurilor provizorii și simplificarea executării hotărârilor arbitrale.

Autorii proiectului susțin că noile reguli vor oferi mai multă predictibilitate și eficiență în soluționarea litigiilor, contribuind astfel la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și internaționale și la creșterea atractivității țării ca destinație pentru investiții și afaceri.

Adoptarea noii legi reprezintă, totodată, un angajament asumat de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și este inclusă în Programul Național de aderare pentru anii 2025–2029, precum și în alte documente strategice.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Dacă va fi adoptată definitiv, noua lege privind arbitrajul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.