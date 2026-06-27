Parlamentul a introdus reguli noi pentru cumpărarea și activarea cartelelor SIM preplătite.

Parlamentul a introdus astăzi noi reguli privind procurarea și activarea cartelelor SIM preplătite. Acestea vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate.

Proiectul a fost votat de deputați în prima lectură, cu 67 de voturi, transmite moldpres.md.

Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Secretarul general al MAI, Valentin Cioclea, a declarat că proiectul urmărește instituirea unui mecanism de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, inclusiv a cartelelor SIM și eSIM, cel târziu la momentul activării serviciului.

Potrivit oficialului, scopul proiectului nu este limitarea accesului cetățenilor la serviciile de comunicații electronice, ci eliminarea vulnerabilității existente prin posibilitatea utilizării anonime a unui număr de telefon, care determină creșterea numărului fraudelor telefonice.

„Există situații în care un număr de telefon poate fi procurat și utilizat, fără a putea stabili persoanele care se află în spatele acestuia. Această vulnerabilitate este utilizată în special în fraude telefonice, escrocherii online, alerte false și alte activități ilegale”, a afirmat Valentin Cioclea, care a menționat că în ultimii ani, prejudiciile cauzate prin fraude telefonice și online s-au ridicat de la 40 de milioane de lei în 2023 la aproximativ 157 de milioane de lei în primele cinci luni ale anului 2026.

Proiectul nu interzice cartelele preplătite și nu limitează comercializarea acestora. Cetățenii vor putea procura în continuare asemenea servicii, diferența fiind că activarea va avea loc după identificarea utilizatorului.

„Inițiativa nu instituie supravegherea comunicațiilor, nu permite accesul la conținutul apelurilor și nu permite accesul la mesaje, nu vizează datele de trafic sau de locație”, a menționat secretarul general a MAI.

Proiectul prevede că noile reguli vor intra în vigoare după 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit autorilor inițiative, perioada de tranziție va permite operatorilor să își adapteze sistemele interne, să dezvolte soluții digitale de identificare la distanță și să aloce resurse necesare implementării noilor cerințe. În cadrul dezbaterii proiectului, mai mulți deputați au solicitat ca termenul de implementare a noilor prevederi să fie redus.

Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 42,7% din totalul conexiunilor mobile. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. Numai în anul 2025 au fost înregistrate 1 190 de alerte false cu bombă și apeluri abuzive către serviciile de urgență, iar din cauza dificultăților de identificare a autorilor, doar unul din 29 de cazuri a ajuns în instanță.

Cartelele SIM preplătite sunt utilizate și în activități de contrabandă la frontieră, inclusiv pentru controlul la distanță al dronelor prin intermediul rețelelor mobile. În astfel de cazuri, identificarea operatorilor este adesea dificilă. În ultimii cinci ani au fost documentate 129 de incidente de acest tip.