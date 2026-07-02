Parlamentul a adoptat legea care înăsprește pedeapsa pentru neplata pensiei alimentare.

A fost adoptată o lege care înăsprește pedeapsa pentru părinții care eschivează sau refuză să plătească pensia alimentară pentru întreținerea copiilor.

Documentul prevede modificarea Codului contravențional și introducerea unor norme potrivit cărora părinții care nu își îndeplinesc obligația de a plăti pensia de întreținere pentru copii vor putea fi sancționați nu doar cu amendă, ci și cu arest contravențional, transmite infotag.md.

Conform amendamentelor adoptate, contravenienții pot fi acum supuși arestului administrativ de la 10 până la 15 zile sau 45–60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Față de aceștia vor fi aplicate măsuri suplimentare, cum ar fi interdicția de a părăsi țara pentru persoanele cu datorii la plata pensiei alimentare. În același timp, copiii vor deveni beneficiari direcți ai acestor plăți.

Noul act normativ prevede, de asemenea, că instanțele vor stabili locul de trai al copilului, ținând cont de mai mulți factori, inclusiv riscul de violență, relațiile cu fiecare dintre părinți și nevoile copilului. În caz de risc ridicat de violență domestică, contactul cu părintele agresiv poate fi limitat pentru o perioadă de până la șase luni.

Totodată, instanța va stabili un program de întâlniri care va fi executat de executorul judecătoresc. Dacă minorul refuză să participe, părinții pot fi obligați să urmeze programe de consiliere și armonizare a relațiilor familiale.

Președinta Comisiei pentru probleme juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat în cadrul ședinței Parlamentului că scopul proiectului este consolidarea bazei legale în domeniul protecției drepturilor copilului și creșterea eficienței executării hotărârilor judecătorești privind drepturile părintești.

În nota explicativă a proiectului de lege se menționa că aproximativ 30.000 de copii din Republica Moldova nu primesc pensie alimentară în mod regulat. În plus, un număr semnificativ de dosare de executare silită înregistrează datorii de luni sau chiar ani.