Parlamentul a adoptat decizia privind crearea rezervelor de urgență a produselor petroliere

Republica Moldova va avea stocuri de urgență de produse petroliere, suficiente pentru a asigura consumul intern pentru 61 de zile sau echivalentul a cel puțin 90 de zile de importuri nete, în funcție de indicatorul mai mare.

Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, votat azi în a doua lectură de Parlament.

Conform documentului, rezervele de urgență vor fi formate de o instituție special creată, Entitatea centrală de stocare (ECS) – și de importatorii de produse petroliere, iar obligațiile vor fi împărțite în mod egal între ambele părți, scrie infotag.md.

Procesul de creare a rezervelor va avea loc treptat, până la 30 iunie 2034, pentru a evita presiunea financiară asupra bugetului de stat și sectorului real.

Obligațiile individuale privind stocarea produselor petroliere în cadrul ECS și pentru fiecare importator vor fi calculate și stabilite de Ministerul Energiei pe baza datelor individuale furnizate lunar de agenții economici. Volumul rezervelor obligatorii va fi proporțional cu volumul produselor petroliere importate în anul calendaristic precedent. Totodată, 75% din volumul total al rezervelor de urgență vor fi benzină și motorină.

Aproximativ 60% din volumul total al rezervelor trebuie să fie păstrate pe teritoriul Republicii Moldova, însă o parte din rezerve poate fi păstrată și în afara țării, pe baza unor acorduri bilaterale. Rezervele vor fi create pe seama companiilor importatoare, ceea ce ulterior se va reflecta și în prețurile pentru consumatorii finali.

Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, Radu Marian, a menționat că la importul în Moldova, companiile vor plăti 48 de bani/litru (fără TVA), care vor fi direcționați către conturile ECS. El a subliniat că aceasta este o măsură temporară, care va fi aplicată până când ANRE va stabili cuantumul acestor contribuții pentru fiecare furnizor în parte.

Deputatul din partea „Alternativei”, Ion Chicu, a declarat în acest context că pentru consumator aceasta va însemna o scumpire a fiecărui litru cumpărat cu 0,6 lei. Marian a confirmat această afirmație, adăugând că „securitatea energetică costă bani”.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică va monitoriza respectarea obligațiilor de stocare de către agenții economici, iar proiectul de lege prevede sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale. Activitatea ECS va fi controlată de Ministerul Energiei.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și are ca scop armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene în domeniul securității aprovizionării cu produse petroliere. După adoptare, legea va intra în vigoare din ziua publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de opt luni, Guvernul trebuie să creeze ECS.