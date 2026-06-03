Părinții unei școli care urmează să fie închisă: Cine garantează siguranța copiilor noștri?.

Din toamnă, copiii vor învăța în alte localități, iar 63 de instituții vor fi reorganizate, informează Radio Moldova.

Acolo unde nu sunt suficienți elevi pentru clasele gimnaziale, școlile vor fi transformate în instituții primare. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că decizia este dureroasă, însă e necesară.

Școala primară din satul Slobozia Nouă, raionul Soroca, este frecventată de nouă elevi. Prea puțini pentru ca instituția să continue să activeze.

„De la începutul anului am avut zece elevi, dar unul a plecat în Polonia, părinții munceau acolo de câțiva ani”, spune Lilia Catlabuga, învățătoare din localitate.

Doi copii au absolvit clasa întâi, alți patru au terminat clasa a doua și trei au absolvit clasa patra. Din toamnă, elevii vor fi transportați la școlile din vecinătate. Părinții se arată îngrijorați de această schimbare.

„Am patru copii, doi dintre ei sunt elevi. Dacă s-a udat la picioare, aici, pe loc, și-au schimbat încălțămintea și, dacă se duc acolo, e foarte greu, cine va avea grijă? Noi suntem împotrivă, nu vrem să se închidă școala”, spune o mamă.

„Unde să trimitem noi copiii de șase ani la Tătărăuca? Ei la ora 11:00-11:30 termină lecțiile, cine îi aduce înapoi, cine garantează că vor fi în siguranță? Nimeni”, a spus un alt părinte.

În total, 73 de școli cu un număr mic de elevi vor fi reorganizate sau închise. Elevii vor beneficia de transport gratuit, iar părinții vor primi, pe parcursul a doi ani de studii, o alocație lunară de 1.000 lei.

Autoritățile recunosc că nu este o reformă ușoară, însă spun că este spre binele copiilor, care vor avea șansa să studieze în școli mai mari și mai bine dotate.

„Doar atunci când sunt mai puțin de 10 copii, instituția își sistează activitatea și în localitate rămâne doar grădinița. Datele pe care le utilizăm sunt cele introduse în sistemul informațional din luna octombrie 2025. Evident că aceste decizii niciodată nu sunt decizii ușoare, ele necesită multă comunicare, mult dialog”, spune ministrul Educației, Dan Perciun.

Numărul elevilor din mediul rural a scăzut cu aproape 50% în ultimii 20 de ani, arată o analiză a Institutului de Politici Publice. Problema nu ține doar de numărul redus al elevilor, ci și de calitatea studiilor. În școlile cu peste 700 de elevi, media de absolvire a gimnaziului ajunge la circa 7.3, în timp ce în instituțiile mici, poate coborî până la 5.9.