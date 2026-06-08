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deschide.md logodeschide
8 Iunie 2026, 22:42
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Parcurile Valea Trandafirilor și Valea Morilor, curățate de nămolul adus de viituri

Ploile abundente care au avut loc la Chișinău în weekend au provocat inundații și au poluat parcurile orașului.

Parcurile Valea Trandafirilor și Valea Morilor, curățate de nămolul adus de viituri.
Parcurile Valea Trandafirilor și Valea Morilor, curățate de nămolul adus de viituri.

Parcurile Valea Trandafirilor și Valea Morilor din Capitală au fost afectate de viiturile provocate de ploile puternice din weekend, care au adus cantități mari de nămol și crengi, transmite deschide.md.

Potrivit întreprinderii municipale, în Parcul Valea Trandafirilor au fost curățate mai multe alei acoperite de nămol. Lucrările au început duminică, iar luni, aleile au fost spălate.

Intervenții au avut loc și în Parcul Valea Morilor, unde muncitorii au curățat canalele de scurgere ale lacului de nămolul și crengile aduse de viituri.

În zilele de 6 și 7 iunie, în municipiul Chișinău au căzut între 15 și 45 de litri de apă pe metru pătrat. Autoritățile continuă să înlăture consecințele vremii nefavorabile și îi îndeamnă pe locuitori să fie prudenți în zonele unde se desfășoară lucrări.

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