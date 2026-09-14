theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
14 Septembrie 2026, 08:18
16 894
Copiază linkul
Link copiat

Parcul Dendrariu din Chișinău urmează să fie renovat

Parcul „Dendrariu” din sectorul Buiucani al Capitalei urmează să beneficieze de lucrări de modernizare a căilor de acces, în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii infrastructurii parcului.

Parcul Dendrariu din Chișinău urmează să fie renovat.
Parcul Dendrariu din Chișinău urmează să fie renovat.

Pentru efectuarea lucrărilor, Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu” a anunțat o achiziție publică. Costul estimativ al proiectului este de 1,26 milioane de lei, relatează logos-press.md.

Conform condițiilor achiziției, antreprenorul urmează să repare căile de acces existente pe teritoriul parcului. Lucrările trebuie finalizate în termen de 40 de zile, iar perioada de garanție pentru lucrările executate va fi de cel puțin cinci ani. 

Dendrariul este situat în sectorul Buiucani și a fost fondat în 1973, pe teritoriul fostei Grădini Botanice a Academiei de Științe a Moldovei. Inițial, suprafața acestuia era de 73 de hectare, însă ulterior teritoriul a fost extins. Dendrariul este cunoscut pentru colecția sa bogată de plante.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici