Parcul Dendrariu din Chișinău urmează să fie renovat.

Parcul „Dendrariu” din sectorul Buiucani al Capitalei urmează să beneficieze de lucrări de modernizare a căilor de acces, în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii infrastructurii parcului.

Pentru efectuarea lucrărilor, Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu” a anunțat o achiziție publică. Costul estimativ al proiectului este de 1,26 milioane de lei, relatează logos-press.md.

Conform condițiilor achiziției, antreprenorul urmează să repare căile de acces existente pe teritoriul parcului. Lucrările trebuie finalizate în termen de 40 de zile, iar perioada de garanție pentru lucrările executate va fi de cel puțin cinci ani.

Dendrariul este situat în sectorul Buiucani și a fost fondat în 1973, pe teritoriul fostei Grădini Botanice a Academiei de Științe a Moldovei. Inițial, suprafața acestuia era de 73 de hectare, însă ulterior teritoriul a fost extins. Dendrariul este cunoscut pentru colecția sa bogată de plante.