Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 732.000 de numere de telefon au fost portate în Moldova.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM), acest lucru confirmă utilitatea și actualitatea acestui mecanism pentru consumatori și pentru dezvoltarea concurenței pe piața comunicațiilor electronice, scrie logos-pres.md.

Conform datelor statistice, în anul 2025 au fost realizate 67.751 portări de numere de telefon, dintre care 63.719 – numere de telefonie mobilă (94% din total) și 4.032 – numere de telefonie fixă (6% din totalul portărilor).

Activitatea de portare a rămas relativ stabilă pe parcursul anului trecut, în medie înregistrând circa 5.645 portări pe lună. Cele mai mari valori au fost înregistrate în ianuarie (6.716 portări) și decembrie (7.553 portări), perioade în care au avut loc campanii promoționale și lansări de oferte comerciale de către operatorii de comunicații.

Analiza dinamicii portării numerelor telefonice în perioada 2020–2025 evidențiază o tendință de stabilizare a volumului portărilor, în special în segmentul telefoniei mobile, după o creștere semnificativă înregistrată în anii precedenți.

În segmentul telefoniei mobile, numărul portărilor a scăzut de la 69.300 în 2024 la 63.719 în 2025, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 8%. Această dinamică reflectă maturizarea pieței și consolidarea ofertelor comerciale disponibile utilizatorilor.

În anul trecut, cel mai mare număr de utilizatori atrași prin portarea numerelor a fost înregistrat la compania Moldtelecom – 24.742 numere, urmată de Orange Moldova – 23.989 numere și Moldcell – 14.988 numere.

În segmentul telefoniei fixe, după o creștere semnificativă înregistrată în 2024, când au fost portate 4.949 numere, în 2025 acest număr a scăzut la 4.032 numere, ceea ce reprezintă o diminuare de aproximativ 18,5%.

Din totalul numerelor portate, StarNet a atras 2.200 numere, iar Click Com – 1.034 numere, restul numerelor fiind distribuite între alți furnizori care activează pe piață. Totuși, interesul utilizatorilor pentru portarea numerelor în acest segment rămâne stabil, reflectând dorința utilizatorilor de a-și optimiza serviciile de comunicații.

Datele pentru anul 2025 confirmă că portarea numerelor telefonice a intrat într-o etapă de maturitate, caracterizată printr-un nivel stabil de portare și utilizarea constantă a mecanismului de către consumatori. În același timp, mobilitatea continuă să contribuie la întărirea concurenței pe piața comunicațiilor electronice, extinderea libertății de alegere pentru utilizatori și creșterea calității serviciilor oferite în țară.