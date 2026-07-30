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logos.press.md logologos
30 Iulie 2026, 11:24
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Până la ce sumă se pot importa mărfuri în Moldova fără a plăti taxe vamale

Serviciul Vamal a precizat care este valoarea maximă a mărfurilor care pot fi importate în Moldova fără plata taxelor vamale.

Până la ce sumă se pot importa mărfuri în Moldova fără a plăti taxe vamale.
Până la ce sumă se pot importa mărfuri în Moldova fără a plăti taxe vamale.

Explicația a fost făcută în contextul în care vama informează în mod regulat despre taxele calculate în cazurile în care valoarea mărfurilor depășește limita permisă.

De exemplu, săptămâna trecută, persoanele fizice au introdus în spațiul vamal al Republicii Moldova mărfuri a căror valoare depășea plafonul neimpozabil, pentru care au fost calculate plăți suplimentare în valoare de aproximativ 21,7 milioane de lei, informează logos-press.md.

Vameșii precizează că mărfurile permise spre import nu trebuie să fie mai scumpe:

— 430 de euro – pentru mărfurile transportate cu transport aerian;

— 300 de euro – pentru mărfurile transportate cu transport terestru.

În cazul numerarului, cu care apar în mod regulat probleme, suma care poate fi introdusă/expediată fără a fi declarată nu trebuie să depășească echivalentul a 10.000 de euro.

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