Până la 1.500 de operații pe cord deschis sunt efectuate anual în Republica Moldova.

Anual, în Moldova se efectuează între 1.250 și 1.500 de operații pe cord deschis, dintre care aproximativ 650–800 sunt realizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Datele au fost prezentate în cadrul conferinței științifico-practice internaționale „Actualități în chirurgia cardiacă și cardiologia intervențională”, care a reunit la Chișinău peste 200 de medici din Republica Moldova și peste 20 de experți internaționali din opt țări. Evenimentul a adus împreună specialiști din Grecia, Franța, Italia, Spania, România, Germania și Ucraina, devenind o platformă pentru schimbul de experiență și bune practici între experți din țară și din străinătate, scrie logos-pres.md.

Participanții au discutat cele mai noi tendințe și tehnologii în domeniul chirurgiei cardiovasculare, inclusiv chirurgia valvulară, cardiologia intervențională, chirurgia aortei, transplantul de inimă, suportul circulator mecanic și tratamentul malformațiilor congenitale ale inimii.

Potrivit ministrului Sănătății Emil Ceban, în ultimele decenii chirurgia cardiovasculară din Republica Moldova s-a dezvoltat semnificativ, parcurgând drumul de la resurse și capacități instituționale limitate până la efectuarea unor intervenții complexe, conforme cu standardele moderne de calitate și siguranță.

„Acest progres este rezultatul muncii mai multor generații de specialiști care au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu medical, precum și al cooperării internaționale care a susținut modernizarea continuă a sectorului”, a menționat Ceban.

Șeful Departamentului Chirurgie cardiovasculară și toracică, IMSP SCR, cardiochirurgul principal al Ministerului Sănătății, doctor în științe medicale Aureliu Bătrînac, a subliniat că în prezent în țară există specialiști de înaltă clasă, rezultate semnificative și o generație tânără care privește cu încredere spre viitor.