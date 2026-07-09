Pachetele turistice s-au scumpit cu 30%: Moldovenii se împrumută pentru concedii.

Scumpirea pachetelor turistice nu îi face pe moldoveni să renunțe la vacanță. Pentru cei care nu au toți banii, există posibilitatea de a achita călătoriile în rate sau prin credite bancare.

Agențiile de turism din Republica Moldova anunță majorări de până la 30% la pachetele turistice pentru această vară. Scumpirea carburanților, creșterea costurilor de operare și inflația din țările-gazdă sunt principalii factori care au umflat prețurile. În topul preferințelor rămân Turcia, Bulgaria și Grecia. Lunile iulie și august sunt perioadele de vârf, atunci când tarifele ating cote maxime, informează tvrmoldova.md.

Directoarea unei agenții de turism, Olga Nica, a declarat că prețurile pentru vacanțele în Turcia pornesc de la 510–520 euro de persoană pentru un hotel de patru stele, cu regim „all inclusive”. În preț sunt incluse cazarea, alimentația, zborul, transferul și asigurarea medicală.

„În ceea ce privește Bulgaria, aceasta este puțin mai accesibilă ca preț, deoarece sunt organizate tururi cu autocarul. Costul pornește de la 290–300 euro de persoană, pentru cazare în cameră dublă”, a menționat ea.

În Grecia, prețurile încep de la 450 euro pentru un hotel de trei stele și ajung până la 650 euro pentru un hotel de patru stele.

Pentru cei care nu pot plăti imediat întreaga sumă a călătoriei, soluția este plata în rate. Mulți speră să cumpere un tur cu ofertă „last minute”, însă touroperatorii avertizează că în plin sezon astfel de opțiuni sunt aproape inexistente.

Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT), Ion Alexa, a remarcat că în Germania aproximativ 80% dintre turiști plătesc vacanțele în rate și le rezervă din timp, în timp ce în Moldova doar 20–30% dintre clienți procedează astfel.

„Cei care au făcut acest lucru în acest an au avut de câștigat, chiar dacă a fost nevoie să plătească suplimentar taxa pentru combustibil, apărută din cauza crizei energetice”, a spus el.

Prețurile ridicate îi determină pe mulți turiști să-și revizuiască planurile.

O alternativă pentru finanțarea vacanțelor este creditul bancar sau cardurile care permit achitarea în rate cu dobândă zero. Condiția este ca suma să fie returnată integral într-un termen stabilit de bancă.

Economiștii nu recomandă vacanțele pe datorie. Experții ne sfătuiesc să ne planificăm bugetul din timp și să punem deoparte lunar până la 10% din venituri.

Expertul economic Marin Gospodarenco recomandă deschiderea unui cont de depozit și depunerea regulată a 5–10% din venitul familiei.

„Acești bani este mai bine să îi scoți de pe contul curent și să îi pui în contul de depozit. După nouă luni vei vedea rezultatul și tocmai de pe acest cont vei putea plăti călătoria la mare”, a subliniat expertul.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în primul trimestru al acestui an, 35.700 de persoane au plecat în vacanță în străinătate prin agenții de turism, cu 5% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.