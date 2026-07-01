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realitatea.md logorealitatea
1 Iulie 2026, 17:43
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Osmochescu: Companiile neperformante vor fi privatizate sau lichidate

În cadrul reorganizării Agenției Proprietății Publice (APP), companiile neviabile pot fi privatizate sau lichidate. Despre aceasta a declarat ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu.

Osmochescu: Companiile neperformante vor fi privatizate sau lichidate.
Osmochescu: Companiile neperformante vor fi privatizate sau lichidate.

Funcționarul a mai spus că este necesar să se revizuiască salariile membrilor consiliilor de administrație ale companiilor. Pentru aceștia vor fi stabiliți indicatori-cheie de performanță, pe baza cărora se va determina mărimea remunerației, scrie realitatea.md.

„Când vorbim despre directorii generali și angajații companiilor, plata muncii trebuie să se bazeze pe rezultatele activității și pe anumiți indicatori pe care urmează să îi stabilim. Așa cum am spus deja — lichidare, reorganizare, privatizare. Mai mult, pot spune că vom începe un audit amplu, nu doar al întreprinderilor de stat, ci și al Agenției Proprietății Publice, pentru a înțelege ce moștenire am primit”, a declarat Osmochescu.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat la 1 iulie reorganizarea Agenției Proprietății Publice. Instituția va trece în subordinea Ministerului Economiei. Decizia a fost luată după scandalurile de la MoldATSA și Metalferos.

În acest context, lui Eugeniu Osmochescu i s-a încredințat sarcina de a prezenta o evaluare a activității APP și un plan concret de reorganizare, iar miniștrilor să raporteze situația tuturor membrilor numiți în consiliile de administrație, rezultatele și calificările acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare.

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realitatea.md logorealitatea
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