Orarul de circulație al autobuzelor nr. 18A și nr. 65 din Capitală, modificat începând cu 21 septembrie.

Autobuzele nr. 18A și nr. 65 vor circula după un nou orar în zilele lucrătoare. În zilele de weekend, graficul va rămâne neschimbat.

După cum informează Întreprinderea Municipală „Parcul Urban de Autobuze”, modificările vizează orarele de circulație ale ambelor rute, scrie rupor.md.

Informații suplimentare despre circulația autobuzelor pot fi obținute de pasageri de la serviciul de dispecerat al Parcului Urban de Autobuze, la numărul de telefon 022 837 317.