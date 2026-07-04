Operatorii de telecomunicații vor fi obligați să verifice și să blocheze apelurile suspecte.

Operatorii de telecomunicații vor fi obligați să identifice, să verifice și să blocheze apelurile suspecte.

Măsura este prevăzută într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament și are scopul de a reduce numărul escrocheriilor telefonice.

Potrivit autorilor proiectului, inițiativa vine pe fondul creșterii numărului de fraude comise prin apeluri telefonice, inclusiv prin folosirea numerelor substituite, a apelurilor de origine neverificată și a cartelelor SIM activate fără identificarea utilizatorilor, transmite ipn.md.

Documentul obligă operatorii telecom și pe cei de servicii de comunicații electronice să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru detectarea, verificarea, marcarea, filtrarea și blocarea apelurilor considerate suspecte. În același timp, apelurile inițiate din afara Republicii Moldova, dar care afișează numere din planul național de numerotație, vor fi supuse unor verificări suplimentare, în condițiile stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații.

Totodată, proiectul introduce și obligativitatea activării cartelelor SIM preplătite doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Serviciile pentru numerele ai căror utilizatori nu vor fi identificați în termenul stabilit de autoritatea de reglementare vor fi suspendate.

Furnizorii care nu vor respecta această obligație riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Totodată, distribuirea sau activarea cartelelor SIM fără identificarea utilizatorului va putea fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 75.000 de lei pentru persoanele juridice.

Proiectul mai prevede sancțiuni pentru utilizarea echipamentelor care permit substituirea neautorizată a identității apelantului, inclusiv dispozitive de tip SIM box sau GSM gateway. Pentru lectura a doua, inițiativa va fi comasată cu un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care conține prevederi similare privind identificarea obligatorie a utilizatorilor de cartele SIM preplătite.