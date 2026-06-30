Ofițerii CNA au descins cu percheziții la întreprinderea MoldATSA.

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura Anticorupție, desfășoară în prezent acțiuni de urmărire penală în biroul întreprinderii de stat MoldATSA.

Perchezițiile au loc într-un dosar penal pentru suspiciunea de abuz în serviciu cu circumstanțe agravante.

Informația a fost confirmată de reprezentanții Centrului Național Anticorupție pentru portalul Agora.

Situația companiei MoldATSA a atras atenția publicului după ce fostul director, Dumitru Vangheli, a fost suspendat în urma unei anchete privind legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate în dosarul de concurs pentru funcția de conducător al instituției.

De asemenea, amintim că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a fost implicată într-un scandal legat de salariul său la întreprinderea de stat MoldATSA. Ancheta RISE Moldova a arătat că, în mai puțin de un an ca purtător de cuvânt al MoldATSA, i s-au plătit peste un milion de lei. Potrivit investigației, în 2026 remunerația sa lunară a depășit 120.000 de lei, de aproximativ opt ori mai mult decât salariul mediu din economie și aproape de patru ori mai mult decât salariul președintei Maia Sandu.