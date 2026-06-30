theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
agora.md logoagora
30 Iunie 2026, 12:48
9 969
Copiază linkul
Link copiat

Ofițerii CNA au descins cu percheziții la întreprinderea MoldATSA

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura Anticorupție, desfășoară în prezent acțiuni de urmărire penală în biroul întreprinderii de stat MoldATSA.

Ofițerii CNA au descins cu percheziții la întreprinderea MoldATSA.
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la întreprinderea MoldATSA.

Perchezițiile au loc într-un dosar penal pentru suspiciunea de abuz în serviciu cu circumstanțe agravante.

Informația a fost confirmată de reprezentanții Centrului Național Anticorupție pentru portalul Agora.

Situația companiei MoldATSA a atras atenția publicului după ce fostul director, Dumitru Vangheli, a fost suspendat în urma unei anchete privind legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate în dosarul de concurs pentru funcția de conducător al instituției.

De asemenea, amintim că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a fost implicată într-un scandal legat de salariul său la întreprinderea de stat MoldATSA. Ancheta RISE Moldova a arătat că, în mai puțin de un an ca purtător de cuvânt al MoldATSA, i s-au plătit peste un milion de lei. Potrivit investigației, în 2026 remunerația sa lunară a depășit 120.000 de lei, de aproximativ opt ori mai mult decât salariul mediu din economie și aproape de patru ori mai mult decât salariul președintei Maia Sandu.

Sursă
agora.md logoagora
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici