Ofițerii Antidrog au scos din circuit droguri sintetice în valoare de milioane de lei.

Aceasta a fost rezultatul lichidării unei legături importante a unei grupări internaționale specializate în producerea, contrabanda și vânzarea de droguri prin intermediul aplicației Telegram, transmite noi.md.

Gruparea infracțională activa pe teritoriul Poloniei, Georgiei, Ucrainei și Moldovei. Pe parcursul mai multor luni, forțele de ordine au documentat activitatea ilegală a membrilor grupării – cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, implicați în transportul și distribuția drogurilor sintetice pe teritoriul țării.

În cadrul anchetei, polițiștii au identificat un cetățean moldovean în vârstă de 29 de ani, care, din începutul acestui an, a avut rolul de curier pentru transportul drogurilor din Polonia în Georgia și Moldova. Pe 16 mai, suspectul a intrat în Moldova conducând un automobil prin punctul de trecere „Leușeni–Albita”.

După trecerea frontierei, acesta a fost supravegheat de ofițerii Direcției pentru Combaterea Drogurilor până în Chișinău, unde, cu sprijinul polițiștilor de patrulare ai INSP și al angajaților Inspectoratului de Poliție al sectorului Botanica, a fost reținut. În privința sa a fost efectuate percheziții.

Ca urmare a perchezițiilor, au fost ridicate pliculețe cu droguri de tip PVP, marca LSD, un telefon mobil folosit pentru comiterea infracțiunii, precum și o sticlă de plastic cu 10 litri de PVP în stare lichidă. Potrivit anchetei, drogurile au fost aduse din Polonia și ascunse într-un ascunziș pentru a fi preluate ulterior de un alt membru al grupării.

Automobilul folosit de suspect a fost ridicat pentru aplicarea sechestrului și confiscare specială ulterioară. La solicitarea procurorilor, instanța a emis un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pentru suspect.

În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 până la 15 ani.