O vizită medicală în Moldova costă între 5.000 și 10.000 de euro pentru străini.

Stomatologia, chirurgia plastică, FIV și check-up — principalele domenii pentru care străinii vin în Moldova. O singură vizită costă între 5.000 și 10.000 de euro, iar țara a intrat deja în top 10 la exportul de servicii medicale.

Moldova mizează pe turismul medical – un sector care poate schimba nu doar economia, ci și întregul sistem de sănătate al țării. Clinicile private atrag deja pacienți din străinătate, oferind tratamente conform standardelor europene și la prețuri mai accesibile. Autoritățile și-au propus obiective ambițioase – să crească numărul turiștilor medicali cu 20%, iar veniturile din acest domeniu cu 15%, scrie rupor.md.

Moldova se poziționează ca o destinație care oferă servicii medicale de calitate la prețuri competitive. Se acordă o atenție deosebită stomatologiei, chirurgiei plastice, fertilizării in vitro, investigațiilor diagnostice și programelor de recuperare post-tratament.

„Stomatologia este principalul motor al turismului medical la noi. Dar dezvoltăm și alte direcții, precum chirurgia plastică, operațiile bariatrice și check-up-urile”, a subliniat Andrei Revencu, director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova.

În principal, în Moldova vin pacienți din Italia, însă există și pacienți din Suedia, Canada, America și Australia.

„Avem statistici din 2009. Până în 2010 exportul era de aproximativ 10 milioane de dolari, apoi a crescut treptat, ajungând în 2020 la 25 milioane de dolari. După deschiderea țării către lume în 2020, creșterea s-a accelerat brusc – în trei ani sectorul a ajuns la 85 milioane de dolari. În mare parte, acestea sunt servicii oferite cetățenilor străini care adesea locuiesc la noi pe termen lung”, a menționat expertul în economie Veaceslav Ioniță.

„Piața moldovenească de turism medical se dezvoltă și putem deveni un hub regional pentru aceste servicii. În Turcia, liderul sectorului, turismul medical aduce aproximativ 3 miliarde de dolari pe an, iar în SUA – circa un miliard. Moldova, conform estimărilor, se situează în top zece țări la exportul de servicii medicale, ocupând locurile 10-12”, a subliniat Revencu.

O vizită în Moldova de 5-7 zile cu un pachet de servicii costă în medie între 5.000 și 10.000 de euro. Străinii aleg țara noastră pentru combinația dintre înalta calificare a medicilor, echipamentele moderne și accesibilitatea prețurilor.

„Atragerea pacienților străini nu înseamnă doar bani, ci și un stimulent pentru modernizarea medicinei, creșterea calificării medicilor și crearea de noi locuri de muncă. Drept rezultat, se formează o piață cu servicii de înaltă calitate, iar veniturile din turismul medical ajută la acoperirea deficitului balanței comerciale – o componentă importantă a economiei”, a remarcat economistul.