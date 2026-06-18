O vilă de 5 milioane de euro din Chișinău, scoasă la vânzare: Seamănă cu casa lui Plahotniuc.

O vilă impresionantă din Chișinău, amplasată într-o zonă rezidențială exclusivistă din apropierea Telecentrului, a fost scoasă la vânzare pentru 5 milioane de euro.

Proprietatea se întinde pe un teren de 22 de ari și are o suprafață totală de peste 1.200 de metri pătrați, distribuită pe mai multe niveluri, scrie omniapres.md.

Potrivit prezentării imobilului, primul etaj are aproximativ 450 de metri pătrați și include holuri spațioase, tavane înalte, două camere pentru oaspeți, trei băi, duș și saună. La etajul doi, cu o suprafață de 330 de metri pătrați, se află un birou, o cameră pentru oaspeți și patru dormitoare.

Vila dispune și de un al treilea nivel de 295 de metri pătrați, unde sunt amenajate o bibliotecă cu șemineu, două camere suplimentare și două băi. Proprietatea mai include un demisol de 295 de metri pătrați și un subsol de 185 de metri pătrați.

Imobilul este dotat cu garaj pentru două automobile și un spațiu separat de 75 de metri pătrați destinat personalului de pază. Interiorul este amenajat în stil clasic, cu candelabre masive, mobilier elegant și finisaje premium.

Anunțul a atras rapid atenția internauților, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au fost impresionați de dimensiunile și luxul proprietății.

„Nici nu mi-am imaginat că există așa imobile în Moldova. Kensington și Chelsea din Londra se odihnesc pe lângă Chișinău”, a comentat o utilizatoare.

Alții au privit cu ironie prețul cerut pentru proprietate. „Nu sunt bani în Moldova”, a scris un internaut, în timp ce altul a întrebat: „Seamănă cu casa lui Plaha, o fi?”.

Printre comentarii s-au regăsit și remarci sarcastice despre averea necesară pentru o asemenea achiziție. „Săracul. Da cum face banii? Îi desenează?”, a scris un utilizator.