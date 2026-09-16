O ucraineancă s-a adresat conaționalilor care se plâng de aglomerația de la Aeroportul Chișinău.

O ucraineancă s-a adresat conaționalilor săi, după ce aceștia s-au plâns de de aglomerarea de la Aeroportul Internațional Chișinău.

Astfel, femeia nu recomandă să așteptați zborul în clădirea aeroportului, ci propune să mergeți la grădina zoologică, să vă plimbați prin oraș sau să închiriați o cameră la hotel.

„Stau câte 5-10 ore în aeroport. De ce?”, se miră autoarea videoclipului.

Potrivit acesteia, autorii imaginilor video furioase de pe rețelele sociale strică relațiile cu oamenii care îi primesc.

Anterior, pe rețelele sociale au apărut videoclipuri în care cetățeni ai Ucrainei se plângeau de așteptarea îndelungată a zborurilor și de melodia populară care răsună acolo, pe care sunt nevoiți să o asculte.

Reamintim că, de pe 14 septembrie, la Aeroportul Chișinău au intrat în vigoare restricții temporare privind accesul în terminal: acum, în clădire pot intra doar pasagerii cu bilete de îmbarcare, angajații aeroportului și echipajele avioanelor.

Regimul special la Aeroportul Chișinău va dura până la 17 septembrie inclusiv.



