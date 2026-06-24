O ucraineancă, condamnată la Chișinău la 6 ani de închisoare pentru fraudă telefonică.

Instanța din Chișinău a condamnat o cetățeană ucraineană în vârstă de 23 de ani la șase ani de închisoare în dosarul privind furtul de bani de pe cardurile bancare ale locuitorilor Moldovei.

Acuzata ajuta un grup infracțional să scoată în numerar fondurile furate prin intermediul bancomatelor.

Potrivit anchetei, inculpata, care locuia la Tiraspol, făcea parte dintr-un grup infracțional organizat. Escrocii sunau cetățenii Moldovei, dându-se drept angajați ai băncilor sau operatorilor de telefonie mobilă. Pentru înșelăciune, foloseau diverse pretexte: de la trecerea la conexiunea 5G și actualizarea aplicațiilor până la anularea „operațiunilor suspecte”. Uneori, îi convingeau pe victime să instaleze prin WhatsApp programe care, de fapt, erau viruși ce ofereau acces la distanță la conturi, parole și coduri de autorizare. În total, din septembrie până în octombrie 2025, gruparea a comis cel puțin 12 astfel de infracțiuni, cauzând un prejudiciu de peste 662.000 de lei, scrie rupor.md.

Rolul tinerei era să „transforme” banii furați în numerar. Pentru aceasta, ea venea zilnic din Tiraspol la Chișinău. Cardurile, cartelele SIM, accesul la conturi și instrucțiunile cu sume exacte îi erau transmise prin ascunzători, internet sau trimise cu șoferi de taxi. Retrăgând banii în numerar de la diferite bancomate din oraș, se întorcea la Tiraspol și îi preda complicilor. Pentru această muncă, i se plătea între 2% și 4% din sumele retrase săptămânal.

La ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut pe deplin vina și și-a exprimat regretul, astfel că dosarul a fost examinat în procedură simplificată. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea cu regim semiînchis, instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei (9.000 de unități convenționale) și i-a interzis timp de cinci ani să desfășoare activități legate de administrarea proprietății. De asemenea, condamnata este obligată să restituie integral prejudiciul material tuturor celor 12 părți vătămate. După executarea pedepsei, ea va fi expulzată oficial din Republica Moldova.