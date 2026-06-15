O ucraineancă, amendată în Moldova pentru tentativa de a scoate peste 20.000 de euro.

Pe lângă amenda de 95.000 de lei, femeia a fost lipsită de întreaga sumă nedeclarată, transmite realitatea.md.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău. Femeia se îndrepta spre Bologna și a ales „coridorul verde”, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat.

În timpul controlului, vameșii au observat comportamentul ei și au descoperit o parte din bani ascunși în sutien. Cu toate acestea, pasagera a continuat să susțină că transportă o sumă mai mică de 10.000 de euro — pragul maxim care nu necesită declarare obligatorie.

După un control suplimentar cu ajutorul scannerului, angajații vamali au găsit restul banilor, de asemenea ascunși în lenjeria intimă.

Ancheta a stabilit că anterior femeia a introdus acești bani în Moldova prin punctul de trecere Palanca, sosind din Ucraina cu autobuzul și fără a declara mijloacele la trecerea frontierei.