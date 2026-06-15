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realitatea.md logorealitatea
15 Iunie 2026, 23:06
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O ucraineancă, amendată în Moldova pentru tentativa de a scoate peste 20.000 de euro

Judecătoria Chișinău a recunoscut vinovată o cetățeană ucraineană în vârstă de 46 de ani, care a încercat să scoată ilegal din Moldova peste 20.000 de euro, ascunzând banii în lenjeria intimă.

O ucraineancă, amendată în Moldova pentru tentativa de a scoate peste 20.000 de euro.
O ucraineancă, amendată în Moldova pentru tentativa de a scoate peste 20.000 de euro.

Pe lângă amenda de 95.000 de lei, femeia a fost lipsită de întreaga sumă nedeclarată, transmite realitatea.md.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău. Femeia se îndrepta spre Bologna și a ales „coridorul verde”, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat.

În timpul controlului, vameșii au observat comportamentul ei și au descoperit o parte din bani ascunși în sutien. Cu toate acestea, pasagera a continuat să susțină că transportă o sumă mai mică de 10.000 de euro — pragul maxim care nu necesită declarare obligatorie.

După un control suplimentar cu ajutorul scannerului, angajații vamali au găsit restul banilor, de asemenea ascunși în lenjeria intimă.

Ancheta a stabilit că anterior femeia a introdus acești bani în Moldova prin punctul de trecere Palanca, sosind din Ucraina cu autobuzul și fără a declara mijloacele la trecerea frontierei.

În cursul procesului judiciar, inculpata și-a recunoscut pe deplin vina. Instanța i-a aplicat o amendă de 95.000 de lei și a dispus confiscarea în favoarea statului a întregii sume de bani transportate ilegal.

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