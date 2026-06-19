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unian.net logounian
19 Iunie 2026, 11:40
4 918
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O ucraineancă a arătat în ce s-au transformat stațiunea Koblevo și bazele moldovenești

O ucraineancă a arătat în ce s-au transformat stațiunea Koblevo și bazele moldovenești. Acum, străzile sunt pustii, iar magazinele și cafenelele au fost închise și baricadate cu scânduri.

O ucraineancă a arătat în ce s-au transformat stațiunea Koblevo și bazele moldovenești.
O ucraineancă a arătat în ce s-au transformat stațiunea Koblevo și bazele moldovenești.

Stațiunea, cândva foarte populară pe litoralul Mării Negre, este acum aproape pustie. Peisajul este unul dezolant: plaje goale, străzi năpădite de buruieni și iarbă, precum și baze turistice abandonate, relatează unian.net.

Deși Koblevo nu a fost niciodată sub ocupație rusă, stațiunea este situată foarte aproape de zona de conflict și trăiește în condiții de război. Din cauza bombardamentelor rusești constante, infrastructura turistică este distrusă, scrie Focus, citând bloggerița din Nikolaev, Diana Șolkova, care a arătat în ce s-a transformat orașul.

Din imaginile video reiese că în stațiune nu este niciun turist, tarabele sunt închise, străzile sunt goale, nu există nici oameni, nici mașini.

„Baze moldovenești. Nimeni nu este aici. Mai departe nu se poate trece... Vă amintiți cum era viața aici până în 2022?”, a comentat bloggerița, arătând punctele comerciale și casele abandonate.

De asemenea, ea a arătat locurile de odihnă, baricadate cu scânduri și obloane metalice.

Abonații săi și-au exprimat regretul că stațiunea, odinioară foarte populară, a ajuns într-o asemenea stare deplorabilă și și-au exprimat speranța că aceasta își va recăpăta cândva gloria de altădată.

Publicația a remarcat că în prezent odihna normală în stațiune este imposibilă.

Sursă
unian.net logounian
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