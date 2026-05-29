O treime din locuitorii Moldovei trăiesc sub pragul sărăciei absolute.

Biroul Național de Statistică calculează acest indicator pe baza cheltuielilor de consum, adică în această categorie intră persoanele ale căror cheltuieli sunt sub pragul stabilit de 3.764,4 lei pe lună pe persoană, informează rupor.md.

Biroul Național de Statistică explică faptul că pragul sărăciei absolute este alcătuit din partea alimentară și nealimentară. Acesta arată costul minim al coșului de consum, suficient pentru a acoperi nevoile de bază la un nivel acceptabil pentru țară.

Indicatorul sărăciei extreme în 2025 a fost de 15,1%. În această categorie intră persoanele ale căror cheltuieli sunt sub pragul sărăciei extreme. În 2025 acesta a fost de 3.035,7 lei pe lună pe persoană.

Sărăcia rămâne semnificativ mai ridicată în mediul rural decât în orașe. În zonele rurale nivelul sărăciei absolute a fost de 40%, în timp ce în orașe de 21,1%.

Cel mai ridicat nivel al sărăciei a fost înregistrat în sudul țării - 46,5%. În centru indicatorul a fost de 38,8%, iar în nord de 31,6%. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat în Chișinău - 15,1%.

Mai vulnerabile rămân familiile numeroase. În gospodăriile cu cinci și mai mulți membri nivelul sărăciei a atins 44,8%. Printre familiile cu trei și mai mulți copii indicatorul a fost de 41,5%.

Dintre persoanele peste 60 de ani nivelul sărăciei absolute a fost de 38,9%. Dintre persoanele cu dizabilități indicatorul a ajuns la 38,7%, fiind mai mare decât în rândul persoanelor fără dizabilități.

Biroul Național de Statistică a evaluat și sărăcia multidimensională. Acest indicator ia în calcul nu doar cheltuielile, ci și accesul la medicină, educație, condițiile de trai și ocuparea forței de muncă. În 2025, 27,4% din populație se aflau în această sărăcie. Cele mai frecvente probleme au fost lipsa conectării la canalizare, lipsa asigurării medicale și utilizarea combustibililor poluanți pentru încălzire.