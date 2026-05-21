O tentativă de scoatere a valutelor nedeclarate, dejucată la Aeroportul Chișinău.

Incidentul a fost înregistrat în timpul controlului pasagerilor cursei Chișinău – Roma, transmite deschide.md.

În timpul formalităților vamale, femeia nu a declarat autorității vamale suma pe care o avea asupra sa, încălcând regimul de declarare a numerarului.

Banii nedeclarați au fost confiscați. Ancheta va continua de către angajații Serviciului Vamal.