O tentativă de introducere ilegală a unei sume mari de numerar, oprită la Leușeni.

La punctul de control Leușeni a fost prevenită o tentativă de contrabandă.

Angajații Serviciului Vamal au găsit aproape 170.000 de euro în numerar, ascunși în pereții dubli ai unui sertar frigorific, transmite moldova1.md.

Banii erau transportați într-un microbuz cu colete, sosit din Irlanda.

Doi șoferi ai microbuzului au fost reținuți pentru 30 de zile. La perchezițiile efectuate acasă la unul dintre ei a fost găsit un alt sertar frigorific cu același ascunziș. Banii au fost confiscați și incluși în materialele dosarului penal ca probe materiale.