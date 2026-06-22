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moldova1.md logomoldova1
22 Iunie 2026, 18:22
4 297
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O tentativă de introducere ilegală a unei sume mari de numerar, oprită la Leușeni

La punctul de control Leușeni a fost prevenită o tentativă de contrabandă.

O tentativă de introducere ilegală a unei sume mari de numerar, oprită la Leușeni.
O tentativă de introducere ilegală a unei sume mari de numerar, oprită la Leușeni.

Angajații Serviciului Vamal au găsit aproape 170.000 de euro în numerar, ascunși în pereții dubli ai unui sertar frigorific, transmite moldova1.md.

Banii erau transportați într-un microbuz cu colete, sosit din Irlanda.

Doi șoferi ai microbuzului au fost reținuți pentru 30 de zile. La perchezițiile efectuate acasă la unul dintre ei a fost găsit un alt sertar frigorific cu același ascunziș. Banii au fost confiscați și incluși în materialele dosarului penal ca probe materiale.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
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