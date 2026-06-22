O tânără și tatăl ei au pornit într-o călătorie cu bicicleta din Franța spre Moldova, traversând întreaga Europă.

O tânără de 18 ani, Adelina Alexuta, născută în Franța într-o familie de origine moldovenească, a plecat împreună cu tatăl său într-o călătorie neobișnuită cu bicicleta de circa 2.500 km.

Traseul lor a început pe 14 iunie în Orcemont (Franța) și se va încheia în Moldova, informează tv8.md.

Pe drum, ei plănuiesc să treacă prin Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și România. Adelina a povestit că proiectul a fost pregătit încă din toamna anului 2025 și are mai multe scopuri. Printre acestea se numără testarea propriilor capacități fizice și psihice, consolidarea relației dintre tată și fiică, precum și promovarea Moldovei în străinătate.

Fata dorește să arate francezilor cultura, tradițiile, natura și ospitalitatea moldovenilor. În timpul călătoriei, ea împărtășește zilnic conținut pe rețelele sociale, documentând fiecare etapă a drumului.

Planifică să înnopteze atât în hoteluri, cât și la localnici, pentru a interacționa mai mult cu oamenii.

După încheierea călătoriei, Adelina intenționează să realizeze un film de autor despre aventura sa. De asemenea, ea subliniază că păstrează o legătură strânsă cu Moldova și vine regulat în țară, la rude în raionul Briceni.