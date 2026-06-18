O tânără de 24 de ani din Chișinău, convinsă să ia un credit de 390.000 de lei.

O tânără de 24 de ani din Chișinău a fost păgubită cu aproape 390.000 de lei, după ce a fost victima unei scheme de escrocherie puse la cale de un grup infracțional.

Doi tineri de 18 ani au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că aveau rolul de curieri în cadrul rețelei, transmite realitatea.md.

Potrivit oamenilor legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de distribuție a energiei electrice. Sub pretextul verificării și înlocuirii contorului electric, aceștia au reușit să-i câștige încrederea.

Ulterior, un alt membru al grupării, care s-a dat drept reprezentant al organelor de drept, i-a spus că pe numele său ar fi fost solicitate credite. Sub pretextul prevenirii unei fraude financiare, escrocii au convins-o să contracteze un împrumut de peste 390 de mii de lei.

Tânăra a reușit să transmită prima tranșă de bani, însă în momentul în care urma să predea și a doua sumă, oamenii legii au intervenit și i-au reținut pe cei doi suspecți.

Cei doi tineri au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Conform legislației, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la opt ani de închisoare.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor grupării și verifică implicarea suspecților în cel puțin șapte cazuri similare comise în municipiul Chișinău.