theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 13:48
4 405
Copiază linkul
Link copiat

O tânără de 19 ani suspectată de trafic de droguri, reținută la Chișinău

O tânără de 19 ani din Capitală a fost reținută în flagrant de polițiștii Inspectoratului Centru, fiind suspectată de implicare în distribuirea substanțelor narcotice.

O tânără de 19 ani suspectată de trafic de droguri, reținută la Chișinău.
O tânără de 19 ani suspectată de trafic de droguri, reținută la Chișinău.

Potrivit probelor acumulate în cadrul anchetei, aceasta ar fi activat în calitate de curier pentru un magazin online specializat în comercializarea drogurilor. Suspecta a fost surprinsă în timp ce plasa substanțe narcotice în mai multe ascunzișuri de pe teritoriul capitalei.

În urma perchezițiilor corporale și domiciliare, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu hașiș, precum și alte obiecte și probe relevante ce ar confirma implicarea acesteia în activitatea infracțională.

Suspecta a fost reținută pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.

Investigațiile pe caz continuă.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici