O tânără de 19 ani suspectată de trafic de droguri, reținută la Chișinău.

Potrivit probelor acumulate în cadrul anchetei, aceasta ar fi activat în calitate de curier pentru un magazin online specializat în comercializarea drogurilor. Suspecta a fost surprinsă în timp ce plasa substanțe narcotice în mai multe ascunzișuri de pe teritoriul capitalei.

În urma perchezițiilor corporale și domiciliare, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu hașiș, precum și alte obiecte și probe relevante ce ar confirma implicarea acesteia în activitatea infracțională.

Suspecta a fost reținută pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.

Investigațiile pe caz continuă.