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tv8.md logotv8
17 Iunie 2026, 23:32
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O stradă din Chișinău, închisă pentru Balul Absolvenților: Transportul public își schimbă rutele

Atenție, șoferi. Circulația rutieră și transportul public vor fi afectate parțial, timp de două zile, în centrul Capitalei, în contextul organizării Balului Absolvenților 2026.

O stradă din Chișinău, închisă pentru Balul Absolvenților: Transportul public își schimbă rutele.
O stradă din Chișinău, închisă pentru Balul Absolvenților: Transportul public își schimbă rutele.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău, transportul public va fi redirecționat de pe strada Alexei Mateevici, pe segmentul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, transmite tv8.md.

Începând cu 18 iunie, ora 23:00, circulația va fi restricționată pe o bandă de deplasare pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare și pregătire a locației unde va avea loc evenimentul.

Totodată, în data de 19 iunie, de la ora 16:00, traficul rutier va fi suspendat complet pe ambele sensuri de circulație pe tronsonul menționat. Restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 20 iunie, la ora 06:00.

Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație, precum și să opteze pentru rute alternative, pentru a evita formarea ambuteiajelor în zonă.

Autoritățile municipale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și cooperare pe durata desfășurării evenimentului dedicat absolvenților.

Sursă
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