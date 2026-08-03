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omniapres.md logoomniapres
3 August 2026, 09:40
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O polițistă, în centrul unui scandal după o reacție agresivă în timpul unei intervenții

Un video devenit viral noaptea trecută a stârnit controverse în mediul online, după ce surprinde reacția unei polițiste în timpul documentării unei contravenții.

O polițistă, în centrul unui scandal după o reacție agresivă în timpul unei intervenții.
O polițistă, în centrul unui scandal după o reacție agresivă în timpul unei intervenții.

Nu este clar când au fost filmate imaginile, iar Poliția nu a comentat deocamdată cazul, informează omniapres.md.

Din secvențele publicate reiese că incidentul s-a produs într-un sector al Chișinăului. Un echipaj de poliție a oprit două persoane care circulau cu trotinete electrice pe banda dedicată, fără echipamentul de protecție obligatoriu. În consecință, acestora le-a fost aplicată o amendă.

În timp ce era întocmit procesul-verbal, fratele uneia dintre persoanele sancționate s-a apropiat de sora sa și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Deși întrebarea nu îi era adresată, polițista, aflată cu spatele la acesta, a crezut că bărbatul i se adresează și a reacționat nervos.

„Pleacă de aici! Nu sunt obligată să-ți răspund! Nu tu îmi plătești salariul!… Da, sunt polițistă. Și ce dacă?”, spune aceasta în înregistrare.

Bărbatul a încercat să-i explice că vorbea cu sora sa și că nu i se adresase. Totodată, el i-a reproșat tonul folosit, afirmând că un polițist nu ar trebui să comunice astfel cu cetățenii.

La finalul incidentului, cei doi au semnat procesul-verbal și au acceptat sancțiunea aplicată. În imaginile video, polițista recunoaște ulterior că a înțeles greșit situația.

Pe lângă reacția sa, internauții au criticat și felul în care polițista era echipată în timpul intervenției. Deși, din imagini, aceasta pare să fie înarmată cu pistolul din dotare, utilizatorii au remarcat că avea părul lung despletit și ținea o mână în buzunar, apreciind că o astfel de ținută nu respectă regulile elementare de siguranță pentru un polițist aflat în serviciu.

Până la publicarea acestui articol, Inspectoratul General al Poliției nu a venit cu o reacție oficială privind imaginile apărute pe rețelele sociale.

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