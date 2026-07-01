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ipn
1 Iulie 2026, 13:24
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O parcare Park and Ride cu 240 de locuri va fi amenajată în sectorul Buiucani al Capitalei

O nouă parcare de captare, destinată șoferilor care își lasă automobilul la intrarea în oraș și își continuă deplasarea cu transportul public, urmează să fie amenajată în sectorul Buiucani al Capitalei, pe strada Codrilor.

O parcare Park and Ride cu 240 de locuri va fi amenajată în sectorul Buiucani al Capitalei.
O parcare Park and Ride cu 240 de locuri va fi amenajată în sectorul Buiucani al Capitalei.

Proiectul, estimat la 6,5 milioane de lei, prevede amenajarea a 240 de locuri de parcare și are drept scop fluidizarea traficului rutier din municipiul Chișinău, informează ipn.md.

Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, parcarea de tip Park and Ride urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului și va fi dotată cu două căi de acces și două de ieșire, un peron pentru transportul public, blocuri sanitare, spații verzi amenajate, iluminat public și sistem de supraveghere video.

Autoritățile municipale susțin că va fi a doua parcare de acest tip din sectorul Buiucani, după cea planificată pe strada Ghidighici. Ambele fac parte din programul municipal de dezvoltare a parcărilor Park and Ride.

Sursă
ipn
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