O nuntă din Moldova în stilul „Moulin Rouge” a stârnit scandal pe rețelele sociale.

Nunta organizată în stil „Moulin Rouge” în Moldova a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

Evenimentul, care a inclus momente artistice cu tentă erotică și o dansatoare într-un spectacol considerat de unii drept provocator, a împărțit internauții în două tabere, scrie unimedia.info.

O parte dintre utilizatori au criticat dur conceptul evenimentului, considerându-l nepotrivit pentru o nuntă și lipsit de respect față de tradițiile moldovenești. Aceștia au descris momentul drept „exagerat”, „vulgar” sau „de prost gust”, afirmând că o nuntă ar trebui să pună accent pe valori precum dragostea, respectul și devotamentul.

„Ușor, ușor ieșim din tipare.”

„Un pic exagerat déjà.”

„E nuntă sau striptease club?”

„Oribil să promovați așa ceva. La o nuntă, unde ar trebui să fie sărbătorite dragostea, devotamentul și loialitatea, se normalizează desfrâul, lipsa de respect și ideea că a călca strâmb e ceva distractiv. Dacă a crede în fidelitate, respect și valori înseamnă să fii „închis la minte”, atunci sunt perfect împăcată cu asta. Nu confundați libertatea cu lipsa de valori. Sunt două lucruri complet diferite.”

„Când la nuntă apar astfel de scene, nu mai vorbim despre originalitate, ci despre lipsă de respect față de oamenii care au venit să sărbătorească mirii. Între eleganță și vulgaritate este o diferență mare, iar aici pare că s-a trecut de mult linia.”

„Cât de frumoase erau odată nunțile moldovenești…”

„Oare nu se sărbătorește dragostea eternă în timpul unei nunți, sau desfrâul?”

„Ați pierdut tot ce mai era omenesc. Asta ce e, nuntă sau...... Nunta era odată un început de cale pentru tineri. Dar asta ce e?! Ați pierdut și drumul și cărarea și icoana vieții.”

„Dezgustător așa ceva de promovat.”

„Prea vulgar.”

„Oribil”, au scris unii dintre internauți.

Alți au avut însă o opinie diferită, apreciind originalitatea evenimentului și libertatea de exprimare artistică.

„Mi-ar plăcea și mie așa concept.”

„Cei frumos și lui Dumnezeu îi place.”

„Doamne, ce comentarii oribile. Nu se poate bucura lumea de bucuria altora și caută nod în conceptul de „nuntă” și cum ar trebui să fie…”, se arată în comentarii.

Și mireasa a lăsat o reacție.

„Vă ador pe toți!!! Am citit toate comentariile, noi cu soțul meu vă transmitem la fiecare puțin din dragostea noastră”, a scris tânăra.

Și mireasa a reacționat la valul de discuții: „Vă ador pe toți!!! Am citit toate comentariile. Eu și soțul meu transmitem fiecăruia dintre voi o parte din dragostea noastră”, a scris tânăra.

Organizatoarea evenimentului, Lilu Ojovan, a recunoscut că a fost surprinsă de acest număr: „Am fost la multe nunți, părea că am văzut totul, dar așa ceva – pentru prima dată”.