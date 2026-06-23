O noua inițiativă legislativă propune elaborarea conceptului „Apă Canal Moldova”.

Fracțiunea Partidului Nostru anunță lansarea unei inițiative legislative ce vizează elaborarea conceptului național „Apă Canal Moldova”, destinat modernizării și securizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din țară.

Potrivit deputatului Alexandr Berlinschii, accesul la apă reprezintă o problemă de interes public major, iar statul are nevoie de o strategie națională pe termen lung în acest domeniu. În ultimii ani, mai multe localități din țară s-au confruntat cu dificultăți în funcționarea sistemelor de apă și canalizare. El a amintit situațiile din Bălți și Sângerei, și criza actuală din municipiul Soroca, unde locuitorii au rămas fără apă, transmite moldova1.md.

„Sistemul existent este vulnerabil și necesită o abordare nouă, deoarece apa nu este doar un serviciu comunal, ci reprezintă sănătate publică, securitate și o condiție elementară pentru dezvoltarea comunităților”, a declarat Alexandr Berlinschii, prezentând inițiativa pe 23 iunie.

Fracțiunea propune adoptarea unei hotărâri a Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să elaboreze cadrul normativ și conceptul „Apă Canal Moldova”. Grupul ar urma să analizeze starea actuală a sistemelor de apă și canalizare din țară și să identifice soluții de regionalizare și consolidare a operatorilor. Totodată, acesta ar urma să elaboreze mecanisme de intervenție în situații de criză, să examineze sursele de finanțare și să pregătească modificările legislative necesare.

Deputatul a subliniat că la elaborarea soluțiilor ar trebui să participe reprezentanți ai Guvernului, autorităților publice locale, operatorilor de apă și canalizare, experți și parteneri de dezvoltare. Proiectul de hotărâre va fi înregistrat în Parlament în perioada următoare, iar toate fracțiunile parlamentare, autoritățile și specialiștii din domeniu sunt invitați să participe la elaborarea conceptului.

Fracțiunea Partidului Nostru este una din cele mai mici din Parlament, având șase deputați. Inițiativa se înscrie în obiectivul anunțat de formațiune în toamna anului 2025, privind crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar urma să gestioneze centralizat serviciile publice din domeniu.