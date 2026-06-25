O moldoveancă de 24 de ani, salvată de medici la Lvov de la amputarea piciorului.

Medicii Spitalului Sfântul Luca din Lvov au efectuat de urgență o operație unei paciente din Chișinău, la care, din cauza unei forme rare de tromboză, a început necroza țesuturilor piciorului.

Potrivit publicației ucrainene „Sihiv.Media”, pacienta a cerut ajutor într-un moment critic: o întârziere de doar o oră ar fi dus la amputarea inevitabilă a membrului și la deces, transmite rupor.md.

La internarea în clinica ucraineană, tânăra a fost diagnosticată cu flebotromboză și tromboflebită, afecțiuni în care cheagurile de sânge au blocat complet fluxul venos din piciorul stâng și s-au extins până în zona pelvină. Conform publicației „Sihiv.Media”, acest lucru a provocat un sindrom de compartiment acut — o stare periculoasă în care, din cauza presiunii bruște în mușchi, alimentarea cu sânge se oprește și țesuturile încep să moară. Medicii au evaluat riscurile ca fiind maxime. Femeia risca să piardă piciorul la nivelul articulației șoldului, să facă insuficiență renală, septicemie și să decedeze.

Potrivit Spitalului Sfântul Luca, cetățeanca Moldovei a fost dusă în sala de operație la 30 de minute după examinare. Chirurgii au efectuat o fasciectomie decompresivă — au tăiat teaca din jurul mușchilor pentru a reduce presiunea și a restabili circulația sanguină. Ulterior, medicii au stabilizat starea pacientei timp de două săptămâni, iar chirurgii au realizat o plastie a defectelor tisulare.

În timpul tratamentului, specialiștii au identificat și cauza dezvoltării acestei patologii periculoase la o vârstă atât de fragedă. După cum scrie „Sihiv.Media”, cetățeanca Moldovei a fost diagnosticată cu trombofilie ereditară — o predispoziție genetică la coagularea crescută a sângelui și formarea cheagurilor.

Victima a declarat jurnaliștilor că s-a mutat din Chișinău la Lvov anul trecut pentru a lucra într-o companie IT. Primele simptome, sub forma durerii în picior, au apărut dimineața, dar până seara au scăzut în intensitate, motiv pentru care nu a cerut imediat ajutor medical. A doua zi, piciorul s-a umflat brusc, s-a învinețit și a devenit rece la atingere. În prezent, cetățeanca Moldovei se simte bine, pericolul pentru viața ei a trecut, iar ea continuă să urmeze un program de reabilitare sub supravegherea medicilor.