O mamă a fost condamnată pentru exploatare sexuală a fiicei de 6 ani: A primit 100 de lei.

Potrivit Procuraturii, inculpații se cunoșteau de mai mulți ani, erau consăteni și întrețineau relații de prietenie. Bărbatul venea des în vizită la femeie.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, în vara anului 2020 bărbatul se afla în locuința acuzatei. În timp ce consumau împreună alcool, femeia i-a permis să intre în camera în care se afla fiica ei de șase ani.

„Inculpatul, dorind să-și satisfacă necesitățile sexuale, a profitat de vârsta fragedă a fetei, de vulnerabilitatea acesteia și de imposibilitatea de a se apăra, după care a determinat copilul să comită acte cu caracter sexual”, se arată în comunicarea Procuraturii Generale.

Ulterior, fetița a fugit de acasă și s-a ascuns într-o casă părăsită din apropiere. A găsit-o mama, care, prin amenințări, a forțat copilul să se întoarcă acasă, unde agresiunea sexuală a continuat.

Potrivit procurorilor, femeia permitea ca fiica ei să fie implicată în astfel de acțiuni pentru a obține un avantaj material. După cele întâmplate, ea a primit de la bărbat 100 de lei.

În instanță, ambii inculpați nu și-au recunoscut vina și au respins acuzațiile formulate.

„Bărbatul a susținut că acuzațiile sunt false și au apărut din cauza unui conflict personal cu tatăl fetei, iar femeia a negat că și-ar fi exploatat propriul copil sau că ar fi primit bani pentru aceasta. Totodată, bărbatul a mai fost atras anterior la răspundere penală”, a precizat Procuratura Generală.

Instanța l-a condamnat pe bărbat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Femeia a primit 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. În plus, timp de cinci ani, acesteia i-a fost interzis să ocupe anumite funcții și să desfășoare activități legate de interacțiunea cu minorii.